Çanakkale’de bazı feribot seferleri iptal oldu

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “Yarın, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle gün içerisinde sadece Bozcaada'dan 07:00, 14:00 ve 18:00, Geyikli'den ise saat 08:00, 15:00 ve 19:00 seferleri yapılacaktır. Kabatepe-Gökçeada hattında ise gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 07:00 ve 17:00, Kabatepe'den de saat 09:00 seferleri yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.