  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Duyurdular: Aden'deki akaryakıt krizi sona erdi

AK Parti'de metaverse toplantısı

HDP'li vekil böyle itiraf etti: Açıklamaları politik hesaplarla alakalı! Muhalefetin yaptıklarından dolayı rahatız

Terör örgütü YPG/PKK, ağababalarına böyle ağladı! "Türk devleti 15 günde..."

Felaket tellalı fiyaskolalar doymuyor! Mart ayında yeni model çökecekmiş!

Çarpıcı açıklama: Her 10 dolardan 8'i...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta önemli açıklamalar! "Bugün o eski ihtişamına kavuşuyor"

Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti: İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil soruldu! CHP'li Öztrak sinirlerine hakim olamadı

Dr. Şenocak'tan 'İslam'a sahip çıkalım' çağrısı!
Yerel Çanakkale’de avukat evinin önünde ölü bulundu
Yerel

Çanakkale’de avukat evinin önünde ölü bulundu

Çanakkale Barosuna kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), evinin önünde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 07:49:00 -
Çanakkale’de avukat evinin önünde ölü bulundu

Yurt’un komşuları, merkeze bağlı Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi Oğuz Kaan Sokak’ta bulunan Troia Prestige Sitesi'nin bahçesinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

Bunun üzerine, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Siteye gelen sağlık ekipleri, buradaki kişinin ilk belirlemelere göre yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

İncelemede, yaşamını yitiren kişinin avukat Yurt olduğu anlaşıldı.

Cenaze, otopsi için evin yakınındaki Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baro Başkanı Soner Aydın ile Yurt'un arkadaşları ve ailesi, olayın ardından eve geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay