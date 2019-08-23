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Çanakkale'de arazi yangını

Bayramiç ilçesinde çıkan yangın bazı meyve bahçelerinde zarara yol açtı

23 Ağustos 2019 Cuma 18:29
Çanakkale'de arazi yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meyve bahçelerinde etkili olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Zerdalilik köyünde Y.Ö'nün evinin avlusunda kaynak makinesiyle çalışırken sıçrayan kıvılcımla başladığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki meyve bahçelerine yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Bayramiç Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 6 arazöz, 3 su ikmal aracının yanı sıra dozer, birer ilk müdahale ve itfaiye araçlarıyla alevlere müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına helikopterle destek verildi.

Kısa sürede yangını söndüren ekipler, alevlerin yakın bir bölgede bulunan ormanlık alana sıçramasını engelledi.

Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, erken müdahaleyle yangının ormanlık bölgedeki dikim sahasına sıçramasının önlendiğini söyledi.

Bölgede çok şiddetli rüzgarın etkili olduğunu belirten Bacaklı, "Alevler dikim sahasına sıçrasaydı büyük zarar oluşurdu." dedi.

Çevredeki bahçelerde hasara yol açan yangınla ilgili soğutma çalışması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:29
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