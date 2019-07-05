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Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 93 düzensiz göçmen yakalandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:45
Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları,Sivrice koyu ile Arıklıaltımevkilerinden iki ayrı grubun lastik botlarla denize açıldığını belirledi.

Söz konusu bölgelere düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Küçükkuyu'dakiSahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:45
  1. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları
  2. Sivrice koyu
  3. Arıklıaltı mevkisi
  4. Afganistan uyruklu
  5. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi
  6. düzensiz göçmenler
  7. Sahil Güvenlik Karakolu

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