Çanakkale'de 90 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 90 düzensiz göçmen yakalandı. TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri, Çamburnu mevkisi açıklarında gerçekleştirdikleri operasyonda, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na seyreden 49 Afgan uyrukluyu gözetim altına alındı. Ekiplerin aynı bölgede gerçekleştirdiği diğer operasyonda da 41 Afgan uyruklu yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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