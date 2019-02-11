Çanakkale'de 62 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 62 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe köyü açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 62 kişi yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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