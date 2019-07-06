Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda, Bademli köyü Acıdere mevkisi ile Kocaköy köyü sahilinde,zeytinlikler arasına gizlenmiş yabancı uyrukluları tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen,İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.

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