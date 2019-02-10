Çanakkale'de 39'u çocuk 62 kaçak yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 39'u çocuk 62 kaçak, yakalandı.



Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 07.00 sıralarında Ahmetçe açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları baskında, botta 13'ü erkek, 10'u kadın ve 39'u çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 62 kaçağı yakaladı.



Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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