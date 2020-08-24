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Aktüel Çanakkale'de 25 kilogram kokainin ele geçirilmesiyle ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Çanakkale'de 25 kilogram kokainin ele geçirilmesiyle ilgili 7 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 22:28:10 -
Çanakkale'de 25 kilogram kokainin ele geçirilmesiyle ilgili 7 şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 25 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince bir gemiye düzenlenen operasyonda 25 kilogram kokain bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan geminin Filipinler uyruklu birinci kaptanı A.C.C, ikinci kaptan J.P.O, çarkçıbaşı G.P.A. ve diğer şüpheliler M.K, S.Ö, R.K. ile M.E.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Önceki gün Kolombiya'dan gelen 292 metre uzunluğundaki "Frontier Falcon" adlı gemiye operasyon düzenlenmişti. Geminin karina (omurga) bölgesine gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçirilmiş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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