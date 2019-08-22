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Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 135 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:48
Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı

Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler,Küçükkuyu beldesi sahilinde kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistanuyruklu 135 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında yasal işlem başlattı. 

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. 

Ayrıca yabancı uyrukluların yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:48
  1. Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı
  2. Küçükkuyu beldesi
  3. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi
  4. düzensiz göçmenler
  5. Çanakkaledeprem

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