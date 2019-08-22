Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler,Küçükkuyu beldesi sahilinde kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistanuyruklu 135 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında yasal işlem başlattı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Ayrıca yabancı uyrukluların yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.