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Yaşam Çanakkale'de 109 yıllık top mermisi bulunup böyle imha edildi!
Yaşam

Çanakkale'de 109 yıllık top mermisi bulunup böyle imha edildi!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 13:25:00 -
Çanakkale'de 109 yıllık top mermisi bulunup böyle imha edildi!

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde amatör kıyı balıkçısı tarafından bulunan eski top mermisi, jandarma timince imha edildi.

Amatör kıyı balıkçısı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Tekke Koyu civarında avlanırken Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi.

Ekipler, top mermisinin 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğunu belirledi.

Eceabat Jandarma Komutanlığınca güvenlik önlemi alınan bölgede, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından top mermisinin imhası yapıldı.
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