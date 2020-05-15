  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kuruluş Osman'da bomba gelişme! Geri dönüyor

Asker alımları ne zaman başlayacak? Asker alımları başladı mı son dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
için kalan
Aktüel

Çanakkale’de 1 milyonluk dev uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:23:03 -
Çanakkale’de 1 milyonluk dev uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.


Bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele (ÇNP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde zehir tacirlerine büyük bir darbe indirdi.


Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1980 adet- doz (Emdirilmiş) metamfetamin ve 20 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gelibolu Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla uyuşturucu maddelerine el konulurken, operasyonda yakalanan M.Ş. ile Ş.G. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı