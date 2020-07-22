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Aktüel

Çanakkale ve Balıkesir açıklarında 74 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri açıklarında 74 sığınmacı kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 10:10:00 -
Çanakkale ve Balıkesir açıklarında 74 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri açıklarında 74 sığınmacı kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerince yerleri belirlenen farklı ülkelere mensup 31 kişinin bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.

Sivrice Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan bu kişiler, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.

Ekipler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Maden Adası açıklarında da bir grup sığınmacı bulunduğunu tespit etti.

Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda ise 43 sığınmacı kurtarıldı.

 

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