Çanakkale liseleri taban puanı 2021 Çanakkale liseleri başarı sıralaması |Çanakkale liseleri kontenjanları
Ortaokul 8. sınıfı bitiren her öğrenci LGS sınavına girerek lise 1 yani 9. sınıfa geçmektedir. Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli liseler bulunmaktadır. Bu liseler girmek için LGS sınavına girmek gerekir. LGS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, Çanakkale liseleri taban puanı 2021, Çanakkale liseleri başarı sıralaması ve Çanakkale liseleri kontenjanları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS sınavının başvuru tarihini açıkladı. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…
Çanakkale liseleri taban puanı 2021, Çanakkale liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Çanakkale'de bulunan liselerin kontenjan kapasitesi ne kadar?
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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?