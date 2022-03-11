Çanakkale Köprüsü için sürpriz öneri! 'Ona vefa borcumuz var'
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, 18 Mart Çanakkale Köprüsü'ne milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un adının verilmesi çağrısında bulundu.
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Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, 18 Mart Çanakkale Köprüsü'ne milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un adının verilmesi çağrısında bulundu.
'CİMER'e başvuru yapın' çağrısı!
Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Uğurlu, "Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Köprüsü. Bunu söylediğim zaman içime bir huzur doluyor. Vatan sevdalısı Ersoy ömrünü Mısır'da geçirdi. Düşünebiliyor musunuz?" dedi.
Uğurlu, izleyenlere şöyle seslendi:
Bu video ile sesimin ulaştığı herkesten CİMER'e başvuru yapmasını rica ediyorum. Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün adını verenler de bu başvurular üzerine düşünmeli.