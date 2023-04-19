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Yerel Çanakkale, İzmir ve Balıkesir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği!
Yerel

Çanakkale, İzmir ve Balıkesir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği!

Yeniakit Publisher
2023-04-19 11:02:00 -
Çanakkale, İzmir ve Balıkesir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 101 düzensiz göçmeni kurtardı. İzmir açıklarında ise 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale, İzmir ve Balıkesir açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir açıklarında ise 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İLKHA)
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