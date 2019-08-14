0553 313 94 23

Çanakkale iskelesinde araç kuyruğu

Kurban Bayramı’nın son gününde dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, Çanakkale iskelelerinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:02
Çanakkale iskelesinde araç kuyruğu

Bayram tatilini ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü özellikle Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturarak Çanakkale iskelesine varmışlardı. Bayramın son günüyle beraber dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, Çanakkale İskelesi’nden Eceabat ve Kilitbahir İskelesi’ne ulaşmak için bunaltıcı sıcak altında bekleyişlerini sürdürüyor. 

Öte yandan Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., her bayram olduğu gibi bu bayram da tüm filosuyla vatandaşlara hizmet veriyor. Saatsiz ring seferleri düzenleyen Gestaş A.Ş.; Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Güney Marmara hattında 2, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Çanakkale-Bozcaada hattında 1, Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında 7, Gelibolu-Lapseki hattında 5 ve Ayvacık-Midilli hattında 1 olmak üzere toplam 21 feribot ile tatilcilere aralıksız hizmet veriyor. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:02
  1. Çanakkale
  2. Kurban Bayramı
  3. Tatil
  4. yol durumu
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
    1. Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle..
    2. Kaz’ın ayağı aslında çok başka
    3. Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz
    4. 8 ay önce karaya oturan gemi hurdaya..
    5. MHP’de coşkulu bayramlaşma
    6. İstanbul’da kurban çadırları..
    7. Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını..
    8. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi..
    9. Ege Patoloji’ye dünya standartlarında..
    10. Bizler kardeşiz aramıza tabular..
    11. Bitcoin 10 bin 500 doların altına indi
    12. PKK'nın ilk kanlı saldırısı 35 yıldır..
    13. Körfez kurban pazarı temizlendi
    14. AK Parti Milletvekili Ali Şahin'e..
    15. Tekirdağ'da yavru yunus ölüsü kıyıya..
    16. Kendini 'MİT personeli' diye tanıtan..
    17. Yalova'da depo yangını çıktı: Minibüse..
    18. Kırgızistan'da Atambayev'in gözaltına..
    19. Ayhan Salman: "Yaşımız hep 18"
    20. İstanbul'da oynanacak Süper Kupa..
    21. Fındık harmana düştü
    22. Oyuncak kampanyasına büyük ilgi
    23. Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte..
    24. Yaşlanmaya karşı lifli gıdalar tüketin
    25. İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar..
    26. Başkan Öztürk Kirazlı ve Çubuklu..
    27. Rusya'daki nükleer roket patlaması ile..
    28. Şanlıurfa'da otomobil şarampole..
    29. Japonya'da aşırı sıcaklar hayatı..
    30. Alzheimer hastalığından korunma..
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan