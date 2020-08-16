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Ekonomi

Çanakkale ile Balıkesir'in tarihi ve doğal güzellikleri, Ukrayna'dan 22 tur operatörüne tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 19:54:18 -
Çanakkale ile Balıkesir'in tarihi ve doğal güzellikleri, Ukrayna'dan 22 tur operatörüne tanıtıldı

BALIKESİR (AA) - Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası ile iki tur firmasının düzenlediği organizasyon kapsamında Ukrayna'dan 22 tur operatörü Türkiye'ye geldi.

Çanakkale ile Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde 3 günlük bilgilendirme, tanıtım turuna katılan yabancı operatörler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı buldu.

Tur operatörleri, Edremit'te gezdikleri Antandros Antik Kenti, Kazdağı Etnografya Müzesi, Adrameyttieon Antik Kenti ile diğer yerleri çok beğendiklerini ifade etti.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cihan Müşterioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının bölgenin doğru şekilde tanıtılması olduğunu söyledi.

Daha önce Rusya'dan medya grubunu ağırladıklarını belirten Müşterioğlu, "Gösterdiğimiz yerlerden onlar için cazip gelen, onları en az yoracak olanları hangileri ise ortak bir fikir birliğiyle tur programı oluşturup daha sonra bunu yurt dışındaki tüm acentelere sunacağız." diye konuştu.

Müşterioğlu, gelenlerden yüzde 80'inin görüşlerinin olumlu olduğunu aktardı.

Konuklardan Yuliia Boldovskaya da bölgeyi tanımaya geldiklerini vurguladı.

Bölgeye turist getirip getirmeyeceklerini değerlendireceklerini ifade eden Boldovskaya, "Burası çok güzel, harika yerler. Buralara gelip gezince gelmeye değer olduğunu gördük. Tabii ki buraları ülkemizde tavsiye edip gidilecek yerler arasında sıralayacağız." ifadesini kullandı.

Yuliia Saulina-Levchenko ise Ukrayna'dan turist getirmek için bu geziye katıldıklarını dile getirerek, "Bizler Antalya dışında bir Türkiye gördük burada. Çok olumlu düşüncelerle buradan ayrılıyoruz." dedi.

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