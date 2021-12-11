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Yaşam Çanakkale feribot seferleri iptal mi? Feribotlar çalışmıyor mu 12 Aralık
Yaşam

Çanakkale feribot seferleri iptal mi? Feribotlar çalışmıyor mu 12 Aralık

Feribot seferleri iptal mi edildi? Pazar günü Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada feribot hatlarını kullanmak isteyenler fırtına sebebiyle hatlarda aksaklık olup olmadığını araştırıyor. Peki, feribot seferleri iptal mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 19:32:00 -
Çanakkale feribot seferleri iptal mi? Feribotlar çalışmıyor mu 12 Aralık

Marmara Bölgesi’nde şiddetli fırtınanın etkili olması bekleniyor. Bu sebeple vatandaşlar Çanakkale’de feribot seferlerin son durumunu merak ediyor. Feribot seferleri iptal mi?

Çanakkale feribot seferleri iptal mi? Feribotlar çalışmıyor mu 12 Aralık

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazıları gerçekleştirilmeyecek.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 seferi ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 08.00 ve 11.00'de yapılacak seferler iptal edildi.

Öte yandan, Gökçeada'dan Kabatepe'ye yarın akşam saat 22.00'de, 13 Aralık Pazartesi sabah ise Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00'te ek sefer düzenlenecek.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyrinde gerçekleştirilecek.

Gökçeada ve Bozcaada hattındaki seferler saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle dün ve bugün de yapılamamıştı.

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