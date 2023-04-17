“Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı” Gezileri İçin Kuralar Çekildi

Zeytinburnu sınırları içerisindeki okullarda eğitim gören ve başarılı olan öğrencileri, yaz tatili boyunca gruplar halinde Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda ağırlayan Zeytinburnu Belediyesi, eğitimlerin devam ettiği dönemlerde ise sırayı Zeytinburnulu ailelere devrediyor. Sadece Zeytinburnu’nda ikamet eden ailelerden misafir edilen konuklar, bilindiği üzere her sene kurayla belli oluyor. Bu seneki aileler de Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası’nda noter huzurunda yapılan çekilişle belli oldu. Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’na katılmak isteyen çok sayıda ailenin çekilişe katıldığı görüldü.