Çanakkale bölgesinde korkutan deprem! Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Vali ve AFAD'dan açıklama geldi

AFAD'ın resmi internet sitesinde, ÇAnakkale'de sabahın ilk saatlerinde bir deprem meydana geldiği kaydedildi. İstanbul, Balıkesir ve Bursa gibi çevre illerden de hissedilen sarsıntı paniğe neden olurken bölgede henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı kaydedildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve AFAD'ın açıklama yaptığı sarsıntının ardından arama motorlarında araştırılan Son dakika deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? sorularının cevabını haberimizde derledik.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Çanakkale'nin Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntının şiddeti ise 4,3 olarak ölçüldü. Deprem İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla ilgili ihbar almadıklarını, AFAD ekiplerinin bölgede tarama faaliyetlerine devam ettiklerini aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 12,12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sosyal medyada, sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla ilgili ihbar almadıklarını, AFAD ekiplerinin depremin hissedildiği bölgede tarama faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.