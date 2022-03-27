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Gündem Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu
Gündem

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken Kumkale önlerinde karaya oturan yük gemisi için ekip yönlendirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 13:20:00 -
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden, 82 metre boyundaki Togo bayraklı Gelibolu isimli demir yüklü gemi, henüz belirlenemeyen nedenle boğazın güney girişinde bulunan Kumkale mevkisi önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KIYEM-1" adlı hızlı tahlisiye botu ve balık adam ekibi sevk edildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları da konuyla ilgili bilgilendirildi.

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