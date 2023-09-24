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Yerel Çanakkale Boğazı’nda 112 metre uzunluğundaki gemi arızalandı
Yerel

Çanakkale Boğazı’nda 112 metre uzunluğundaki gemi arızalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 00:02:00 -
Çanakkale Boğazı’nda 112 metre uzunluğundaki gemi arızalandı

Çanakkale Boğazı’ndan geçerken dümen arızası yapan 112 metre uzunluğundaki kargo gemisi limana götürülerek demirletildi.

Portekiz’den Gemlik’e giden, 112 metre uzunluğundaki ‘NAVIN EAGLE’ isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Karanlık Liman mevkiinde dümen arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Bölgesi'ne götürülerek demirletildi.

Kaynak: İHA

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