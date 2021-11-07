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Yerel Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Yerel

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Etkili olan yoğun sis sebebiyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sisin yoğunluğunu kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 07:13:00 -
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

AA'nın haberine göre, Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesini düşürdü.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS) kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 20.15 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Bölgede hafta başından bu yana etkisini gösteren sisin yoğunluğunu kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama yaşanmıyor.

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