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Yerel Çanakkale Boğazı normale döndü
Yerel

Çanakkale Boğazı normale döndü

Dün gece yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda 16 saat sonra ulaşım normale döndü.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 15:37:00 -
Çanakkale Boğazı normale döndü

Çanakkale bölgesinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine dün gece saat 22.00'de boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği 16 saat sonra yeniden açılarak normale döndü.

Sis nedeniyle yapılamayan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de tekrar yapılmaya başlandı.

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