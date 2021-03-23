Çanakkale Ayvacık Milli Emlak Şefliği’nce taşınmazlar satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Ayvacık Milli Emlak Şefliği’nce, 154 m2 ile 7 bin 911 m2 aralığında bulunan araziler bin 350 TL ile 108 bin 500 TL fiyat aralığında açık teklif usulü ile satışa çıkarıldı.

İhaleler 06.04.2021 günü saat 10.00’de Ayvacık Milli Emlak Şefliğinde yapılacak olup bilgi almak isteyenler http//www.milliemlak.gov.tr veya 0 286 712 10 69 nolu telefondan bilgi alabilirler.

İhaleler ile ilgili şartname ve eklerine mesai saatleri içerisinde Ayvacık Milli Emlak Şefliği’nde bedelsiz olarak erişilebilir.

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