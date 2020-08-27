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Aktüel Çanakkale açıklarında tekneleri sürüklenen 145 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Çanakkale açıklarında tekneleri sürüklenen 145 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 19:50:25 -
Çanakkale açıklarında tekneleri sürüklenen 145 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında tekneleri arızalanan 145 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan farklı ülkelere mensup 145 kişi, ahşap tekneyle Ayvacık Sahili'nden Ege Denizi'ne açıldı.

Tekneleri arızalanıp sürüklenmeye başlayan yabancı uyruklular, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye operasyon düzenlendi.

Babakale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan düzensiz göçmenler, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.

Öte yandan bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

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