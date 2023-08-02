Çanakkale açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından Türkiye karasularına geri itilen 80 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Yunanistan tarafından Türkiye karasularına geri itilen 80 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bottaki 80 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenlerin yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (İLKHA)