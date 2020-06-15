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Aktüel

Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 21:14:26 -
Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ve Bozcaada ilçeleri açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 2 lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına geri ittiği farklı ülkelere mensup sığınmacılardan 29'u Babakale, 69'u ise Sivrice açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alındı.

Kıyıya çıkarılan 98 kişi, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Bozcaada açıklarında lastik botları arızalanan 27 sığınmacı da sahil güvenlikten yardım talep etti.

Botlarının motoru bozulan sığınmacılar, ekiplerce kurtarılıp karaya çıkarıldı.

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