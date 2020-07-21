Çanakkale 18 Mart Üniversitesi puan ve sıralamaları kaç 2020 taban puanları
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2020 YKS (TYT- AYT-YDT) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 4 yıllık Lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjanları, puan türleri ve başarı sıralaması ile YKS (TYT- AYT-YDT) 2020 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2 yıllık Ön Lisans taban puan ve başarı sıralaması üniversite tercihini Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde yapmak isteyen öğrenciler tarafından merak edilmekte. İşte Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi taban puanları başarı sıralaması, Çanakkale Sağlık Yüksekokulu taban puanları ve başarı sıralaması, Yenice Meslek Yüksekokulu taban puanları, başarı sıralaması, Lapseki Meslek Yüksekokulu taban puanları, Gökçeada Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralaması, Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu puanları başarı sıralaması.
18 Mart Üniversitesi 2 yıllık bölümleri taban puanları başarı sırası