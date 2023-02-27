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Aktüel Can ve mal kaybı yaşandı mı? İzmir'deki depreme ilişkin ilk açıklama
Aktüel

Can ve mal kaybı yaşandı mı? İzmir'deki depreme ilişkin ilk açıklama

İzmir Körfezi'nde yaşanan 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 22:05:00 -
Can ve mal kaybı yaşandı mı? İzmir'deki depreme ilişkin ilk açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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