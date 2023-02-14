Can kayıpları artıyor! Depremin yeni bilançosu açıklandı
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin son bilançosunu açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde son bilanço açıklandı.
AFAD'dan yapılan açıklamalar şöyle:
Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 31 bin 974 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 195 bin 962 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.
Depremlerin ardından 3 bin 170 artçı deprem meydana gelmiştir.
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