Can Erzincan Tv'de skandal sözler! 15 Temmuz'dan bir gün önceki yayın yine gündemde...

15 Temmuz hain darbe girişiminden önce FETÖ'ye ait tüm yayın organlarının kapatılması ile örgüt Can Erzincan Tv'yi propoganda aracı olarak kullanmıştı. Darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz 2016'da, Nazlı Ilıcak'a konuk Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler, adeta FETÖ'nün alçak girişiminden haberdarmış gibi darbe imalı ifadeler kullanmıştı.

Ardı ardına darbe imalı ifadeler!

Türkiye'deki FETÖ yapılanmasını işaret ettiği açıkça anlaşılan Ahmet Altan, "Türkiye devletinin içinde de bütün bu olumsuz gelişmeleri belgeleyen, izleyen bir başka yapı var. Yani bunun, yüzünü torbadan nasıl ve ne zaman çıkaracağı da belli değil." demişti. Kardeşi Mehmet'ten sonra konuşan Ahmet Altan ise, "Öyle bir anlatıyorlar ki sanki Erdoğan ömrü boyunca burada kalacak. Erdoğan iki sene sonra gidecek. Seçim geliyor. İki sene sonra seçimde ne olacağını kimse bilemez. İki seneden önce ne olacağı da belli değil. 50 AKP milletvekili biz Akşener ile parti kuruyoruz deyip ayrılsa bütün sistem sarsılıyor. Bu adam sağlam bir zeminde durmuyor. Her an her şeyin değişebileceği ve değiştiğinde kendisini çok ciddi bir hukuk probleminin ortasında bırakacak bir ortamda yaşıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Altan'ın şu sözleri ise akıllara kazınmıştı: "Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her ne ise Erdoğan bugün aynı kararları vererek o yolları teker teker açıyor."