Can Dündar, Zülfü Livaneli, Cem Özdemir, Orhan Pamuk... Almanya'da ihanet toplantısı!

Almanya’da yürütülen Türkiye karşıtı faaliyetler devam ediyor. Bir kısmı firari olan sözde aydınlar, kamuoyunu yanıltmaya ve Türkiye aleyhine kara propaganda yapmayı sürdürüyor. Aydınlık’ın haberine göre, Türkiye Almanya Kültür Forumu’nun girişimiyle “Akdeniz’de barış-Türkiye’deki demokratlarla dayanışma” başlığı altında, Berlin’de bir basın açıklaması düzenlenecek. Türkiye'de terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP’ye karşı işletilen hukuki süreç, söz konusu açıklamada, Batı merkezlerinde 'insan hakları ihlalleri ve düşünce özgürlüğüne baskı' olarak nitelendiriliyor.

Salı günü düzenlenecek

Söz konusu basın toplantısı, 6 Ekim Salı günü düzenlenecek. Toplantıda, PEN Almanya merkezi, Alman Gazeteciler Birliği ve Derneği, Alman Kitapçıları Borsa Derneği ve Türkiye-Almanya Kültür Forumu yer alacak. Söz konusu kuruluşlar, Türkiye’de '101 Aksaçlılar'ın desteklenmesi çağrısında bulunmuş ve imza kampanyası başlatmışlardı.

Türkiye düşmanı Cem Özdemir yine sahnede

6 Ekimde düzenlenecek olan basın toplantısı çağrısının altında, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir ve Osman Okkan’ın imzaları var.

Basın açıklaması çağrısında, şu skandal görüşlere yer verildi:

“AKP Yönetimi altında, Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi binlerce muhalif tutuklanıyor. Demokratik yollardan seçilen HDP temsilcilerine yönelik tutuklamalar hızlanarak sürüyor. Ayrıca Akdeniz’de kılıç şakırtıları ve Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sorunlarda askeri müdahalelere başvuruluyor”

Video konferans yoluyla düzenlenecek olan basın toplantısına şu isimlerin katılacağı belirtildi:

Doğan Akhanlı, Fatih Akın, Celal Başlangıç, Safter Çınar, Can Dündar, Aslı Erdoğan, Banu Güven, Shermin Langhoff, Zülfü Livaneli, Ralf Nestmeyer (PEN), Orhan Pamuk, Ziya Pir (eski HDP-Abgeordneter), Alexander Skipis, Ahmet Türk, GünterWallraff.

Girişim ayrıca Türkiye’deki tutuklulara yardım kampanyası çağrısında da bulundu.