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Aktüel

Can dostları Ramazan Bayramında da unutulmadı

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri tarafından, Ramazan-ı Şerif Bayramı boyunda kırsal alanlarda ve köylerdeki sokak köpekleri düzenli olarak beslendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:52:13 -
Can dostları Ramazan Bayramında da unutulmadı

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri tarafından, Ramazan-ı Şerif Bayramı boyunda kırsal alanlarda ve köylerdeki sokak köpekleri düzenli olarak beslendi.


Ramazan-ı Şerif Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşların dışarı çıkamaması sebebiyle, belediye sınırları dışında kalan köylerde ve kırsal alanlarda bulunan can dostları, Kırklareli Valiliği koordinesinde İl Özel İdare ekiplerince her gün düzenli olarak beslendi.


İl Özel İdaresi ekipleri, köpeklerin bulunduğu kırsal alanlara ve köylere giderek, buradaki can dostlarına köpek maması verdi.

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