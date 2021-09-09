Can Bozdoğan kimdir kaç yaşında?
Can Bozdoğan kariyeri | Beşiktaş'ın yeni transferi Can Bozdoğan'ın Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi bekleniyor. Futbolseverler bu sebeple Can Bozdoğan'ın kariyerini, başarılarını araştırmaya başladı? Can Bozdoğan hangi takımlarda oynadı?
Can Bozdoğan 5 Nisan 2021'de Köln'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine Köln altyapısında başlayan Can Bozdoğan, 2019 yılında Schalke 04 altyapısına imza attı. 2020'de A takıma yükselen Can Bozdoğan, 27 Ağustos 2021'de Beşiktaş'a kiralandı.
Can Bozdoğan'ın Alman kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.