Çan Belediyesi hangi partide? Çanakkale Çan belediyesi başkanı kim?
Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün, hakkında yürütülen 'rüşvet ve irtikap' soruşturmasının selameti açısından, geçici bir süreliğine görevinden uzaklaştırıldı açıklandı. Peki Çan belediyesi hangi partide? Çan belediye seçimlerini hangi parti kazandı?
İçişleri Bakanlığı, Çanakkale'ye bağlı Çan ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz'ün görevden alındığını duyurdu. Çan Belediye seçim sonuçları da Çan Belediye başkanı Bülent Öz’ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı doğrultusunda geçici olarak görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte merak edilir oldu.
Çan seçim sonuçları
31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre CHP adayı Bülent Öz sandıktan oyların yüzde 50,65’ini alarak Çan Belediye başkanı seçilmişti. AK Parti’nin Çan Belediye başkan adayı Abdurrahman Kuzu da oyların yüzde 44,95’ini almıştı.