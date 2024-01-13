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Gündem Can Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
Gündem

Can Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-01-13 10:20:00 -
Can Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 9 asker için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e gönderdiği mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucunda Türk ordusunun askerlerinin şehit olması ve yaralanması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız, bizim acımızdır. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, ailelerinin acısını paylaştığını belirtirken, yaralılara acil şifalar diledi.

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