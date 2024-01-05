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Siyaset Can Atalay için çırpınıyor! İyi Parti’den PKK’ya destek!
Siyaset

Can Atalay için çırpınıyor! İyi Parti’den PKK’ya destek!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 09:54:00 - 2024-01-05 09:58:58
Can Atalay için çırpınıyor! İyi Parti’den PKK’ya destek!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "İyi Parti’den PKK’ya destek!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, teröristbaşı Öcalan'ın posterlerinin açıldığı Gezi isyanını organize eden Can Atalay için ortalığı birbirine katan İYİ Parti'yi eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kimse kusura bakmasın..

Gözümüzün içine soka soka..

Teröristbaşı Apo’nun posterlerinin açıldığı gezi isyanını organize eden Can Atalay..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Ben ne yapabilirim ki, günlerce süren bir eylemde, Apo posteri de açılır. Başka poster de açılır” diye kendisini kurtaramaz..

O gezi isyanında, siz hiç, Kelime-i Tevid bayrağı açıldığını gördünüz mü?

Görmediniz.

Çünkü Kelime-i Tevhid bayrağını taşıyanlar, o gezi isyanında ne yapılmak istendiğini çok iyi biliyorlardı..

Ve o gezi isyanına katılmadılar..

Gezi isyanında, DHKPC yandaşı sloganlar atıldı mı?

Atıldı..

DHKPC’li teröristler, gezi isyanına destek verdi mi?

Verdi..

Buna rağmen, Can Atalay bir gün olsun, “Bu gezi eylemleri, bizim kontrolümüzden çıktı. Artık yapılanları tasvip etmiyoruz” dedi mi?

Demedi..

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