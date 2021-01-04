Can Ataklı'ya neden soruşturma açıldı? Can Ataklı ne dedi?

Can Ataklı Youtube hesabından bir video paylaşımı yaptı. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlatan Ataklı hakkında skandal sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.

Can Ataklı ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan gazeteci Can Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” sözlerinin yer aldığı skandal bir açıklama yaptı. Kardeşlik Derneği, savcılığa suç duyurusunda bulunarak, gazeteci Ataklı’nın halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirtti. Can Ataklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Can Ataklı kimdir?

Can Ataklı 1956 Mayıs’ında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Annesi ve babası kimya mühendisidir. Anne ve babasının mesleklerinden dolayı çocukluğu Susurluk, Erzincan, Uşak gibi farklı şehirlerde geçti. İlkokulu Balıkesir Atatürk ilkokulunda tamamladı.

Baba tarafı Kafkas’tır.

Can Ataklı, henüz ortaokuldayken Milliyet gazetesinin düzenlediği bilgi yarışmasında Türkiye genelinde ilk ona girer ve Balıkesir’i temsil eder.

Liseye İstanbul’da başlayan Can Ataklı, ailesi Ankara’ya taşındığı için lise iki ve üçüncü sınıfı Ankara Gazi Lisesi’nde bitirmiştir. 1974 senesinde İstanbul’a geldi ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler bölümünde okudu.

Gazeteciliğe Yeni Ortam gazetesinde başlayan Can Ataklı, 1975 senesinde mesleğine Vatan gazetesinde devam etti.

2006 -2013 yılları arasında Vatan Gazetesinde çalıştı.

Vatan, Günaydın, Dünya, Tan, Sabah, Kanal 6, Habertürk gibi çeşitli kurumlarda köşe yazarlığı, yayın koordinatörlüğü, yazı işleri müdürlüğü yaptı.

Şu an Halk TV’de Yazı İşleri isimli programı sunmaktadır.