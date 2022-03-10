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Spor Can Ataklı'nın operasyonla suçladığı Rıdvan Dilmen açıklama yaptı
Spor

Can Ataklı'nın operasyonla suçladığı Rıdvan Dilmen açıklama yaptı

Rıdvan Dilmen, Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, Rıdvan Dilmen'i MHK'ye operasyon yapmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 22:58:00 -
Can Ataklı'nın operasyonla suçladığı Rıdvan Dilmen açıklama yaptı

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, "Hakemlere Rıdvan Dilmen operasyonu" başlıklı yazısında, Dilmen'in Mustafa Erdoğan'la birlikte Fırat Aydınus'u MHK başkanı yapacağını ileri sürdü.

Dilmen'den cevap

Sosyal medyayı uzun süredir kullanmayan Rıdvan Dilmen, bu haber için paylaşım yaptı. Dilmen, Mustafa Erdoğan'a da paylaşımında yer verdi.

"Gülüp geçtik"

Dilmen, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımdaki en iyi dostum Mustafa Erdoğan Ağabeyim ile sabah kahvemizi içerken haber sitelerinde bir 'haber' okuduk! İçeriğini okuduğumuzda önce şaşırdık! Sonra kimin yazdığını görünce güldük! Artık misyonu dedikodu, yalan ve iftira olan Can Ataklı olunca da gülüp geçtik!" ifadelerini kullandı.

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