Can Ataklı İmamoğlu ile Akşener’i topa tuttu. Ne mağduru kardeşim yüzlerine baksanıza

Ataklı ayrıca Kılıçdaroğlu'na anket şirketleri tarafından operasyon çekildiğini iddia etti. Muhalif siyasilerin "İmamoğlu mağdur oldu" algısını bilerek yarattığını gözler önüne seren gazeteci Ataklı önemli bir uyarıda bulundu..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası sonrası değerlendirmeler peş peşe geliyor. Enver Aysever'in İmamoğlu'nun whatsApp iddiasından sonra bir iddia da gazeteci Can Ataklı'dan geldi. Can Ataklı, dava hakkında konuşurken 'Araştırma şirketleri Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon yaptı. Sizin karşınızdaki Recep Tayyip Erdoğan! Farkında mısınız?' dedi.

"YÜZLERİNE BAKIN! BURADA BİR ÜZÜNTÜ VAR MI?"

Burada bir mağduriyet olmadığı görülüyor. Çünkü Meral Akşener, hemen koştu geldi. O sarılma fotoğrafı var. Yüzlerine bakın. Burada bir üzüntü var mı? Burada bir şey var mı? Tam tersi "Yaşasın gökte aradığımızı yerde bulduk".

"OOO İMAMOĞLU MAĞDUR! NE MAĞDURU KARDEŞİM"

Anket şirketleri dayamışlar hep iki kişiyi beynimize, üçüncü bir adayı göstermediler bize. Üçüncü aday hep Kemal Kılıçdaroğlu oldu ve ne oldu hep yenildi. Yani iki belediye başkanı hep Kılıçdaroğlu'nu ezdi. Bunu yaptılar müthiş operasyon… Ooo tamam İmamoğlu çok güzel. Ne mağduru kardeşim.

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA KAZIK İDDİASI

Mağduriyet yok şuanda. Onu söyleyeyim. Birdenbire Ekrem İmamoğlu olayı mağduriyete çevirince Kılıçdaroğlu panikledi. Bir dakika arkadaş ya sen bana kazık atıyorsun. Ve hemen kampanya başladı bakın. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da ne işi var? Bir hafta öncede biliyoruz zaten. Dün sabah karar verip ben bi Almanya'ya gideyim demedi ki!

HUKUKÇULARA GÖRE İMAMOĞLU'NA EN AZ 1 SENE TEHLİKE YOK

Hukukçulara göre; Ekrem İmamoğlu için en az 1 sene tehlike yok. Yani aday da olabilir belediye başkanlığını da sürdürebilir. Peki mağduriyet nereden çıktı? Ve birdenbire ben o zaman adayım! İşte bunları hiç düşünmemişler. Erken bir sevinç, erken bir mağduriyetle hayal dünyasına sokuyorlar.

İMAMOĞLU BÜYÜK BİR HATA YAPTI

Bakın göreceksiniz Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam yaptığı büyük bir hatadır. Tamam bitti bu iş. Bitmedi kardeşim. Belki de İmamoğlu'nu bitirecekler. Neden? Sevincini o kadar saklayamadı ki, çıktı ekrana her şey güzel olacak, adayım dedi. Böyle bir aptallık olabilir mi? Bakın neden ben buradan Ekrem İmamoğlu hasarlı çıkacak diyorum.

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NDAN KAZIK YİYECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİ

Tahminimi söylüyorum. Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti ya. Bilmiyor muydu böyle olacağını. Yani daha doğrusu bugün bir duruşma olduğunu karar verileceğini bilmiyor muydu? Niye gitti Kılıçdaroğlu? Kazık yiyeceğini düşünmedi çünkü. Ama İmamoğlu ne yaptı öğlen. 16'da herkesi bekliyorum dedi. Meral Akşener ben varım ben varım dedi atladı geldi. Bir emrivaki daha İmamoğlu. Yarın 6'lı masayı davet ediyorum.

KARŞINDAKİ TAYYİP ERDOĞAN! SEN HALA ANLAMADIN MI?

Kimse şu havaya girmesin. Ekrem İmamoğlu'na bir şey oldu. İmamoğlu'nun önünü kimse kesemez. Zaten halk onu istiyor. Bu kadar basit değil bu işler. Çocuk oyuncağı değil bu. Kardeşim karşındaki Tayyip Erdoğan. Sen hala daha anlamadın mı?