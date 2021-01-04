Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile yaptığı röportajla eş zamanlı skandal ifadeler kullanan Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçu'

Youtube kanalında bir video paylaşan Ataklı, "Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım." ifadeleri ile bir skandala imza attı. Kardeşlik Derneği, Can Ataklı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ataklı hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' sebebi ile soruşturma başlattı.

Ataklı'nın skandal sözleri:

"Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor. Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket. Çok büyük sel, çok büyük yangınlar. Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi. Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."