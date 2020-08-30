Can Ataklı bile İmamoğlu’na isyan etti! “Sana bu yüzden oy verilmedi”

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vazifesi olmayan işlere kalkışması CHP’lilere bile isyan ettirdi. İstanbul’un sorunlarını bir kenara bırakıp şimdiden 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için çalışmalara başlayan İmamoğlu’na, CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’un 1 yılda çöp dağlarına teslim olduğunu söylemesi üzerine açıklamalarda bulunan Ataklı, İmamoğlu’na seslenerek, “Giy çöp tulumunu, nerede çöp varsa temizleyeceğim, de ama burada tweet atma abicim. Tweet atma! Eylem yap. Giy çöpcü üniformasını göster bana de ya da başka bir şey bul. Ama tweet atmayın ya” dedi.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için heveslenmesini eleştiren Can Ataklı, “Bu cumhurbaşkanlığı hayalini bırakın... Herkes küçük Tayyip olmasın abi! Belediye başkanıyım, oradan da cumhurbaşkanı olacağım. Bırakın!” diye konuştu.

Ataklı, halkın İmamoğlu’na Cumhurbaşkanlığı adaylığı için oy vermediğini hatırlatarak, İstanbul’u kültürde, sanatta, bilimde ileri gelen şehirler arasına sokması için çalışma yapmasını istedi.

Millet İttifakı karıştı

Millet İttifakı cephesinde 2023 adaylığı için ortalık şimdiden karıştı. Muhalif seçmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olmasını isterken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafası iyice karışmaya başladı. Kılıçdaroğlu’nun 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday göstermek istediği ortaya çıktı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, “Gül’ün adaylığından neden korkuyorlar?” diyerek söz konusu iddiaları doğruladı. Muharrem İnce de yeni siyasi oluşumla yola çıkarak şimdiden adaylığını ilan ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aday olmak istediğini söyledi. Seçimlere daha çok zaman olduğunun altını çizen Akşener, ittifakın adaylık konusunu tartışacağını belirtti. Tüm bunlarla birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da şimdiden adaylık çalışmalarına başladı. İmamoğlu, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çok yakın bir yerden aylığı 7 bin TL olan bir ofis kiraladı. Aynı zamanda İmamoğlu’nun kendi medyasını kurmak istediği de belirtildi.