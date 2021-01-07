  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Can Ataklı ABD mesajı yayımlayan devlet büyükleriyle 'aklınca' dalga geçti
Gündem

Can Ataklı ABD mesajı yayımlayan devlet büyükleriyle 'aklınca' dalga geçti

Darbe mesajıyla son günlerde adından sıkça söz ettiren Can Ataklı ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Türkiye'deki devlet büyüklerinin yayınladığı sağ duyu mesajlarıyla 'aklınca' dalga geçerek eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 22:57:00 -

Skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Tele-1 sunucusu Can Ataklı, ABD'deki şiddet olayları hakkında uyarılarda bulunan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ı alaycı bir dille eleştirdi.

Türkiye'de darbe mesajları veren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'aklınca' düşürmek için yollar gösteren Can Ataklı konu ABD olunca şaklabanlığa soyundu.

ABD'de darbe girişimi

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla gerçekleşen darbe girişimi tüm dünyada şok etkisi yaşattı.

Türkiye'den ve birçok ülkeden ABD'deki darbe girişimiyle ilgili mesajlar yayımlandı.

Can Ataklı Türkiye'nin ABD açıklamalarıyla dalga geçti

Hükümetten bazı isimlerin 'sağduyu' çağrısı yaparak ABD mesajı yayımlamasından rahatsız olan Can Ataklı, bu paylaşımları alaycı bir üslupla yorumladı.

Geçtiğimiz günlerde de darbe mesajı veren Can Ataklı'nın bu videosuna tepkiler gecikmedi.

At sloganı varsa inananı! Can Ataklı'nın sözleri Necati'nin palavralarına ilaç gibi geldi
At sloganı varsa inananı! Can Ataklı'nın sözleri Necati'nin palavralarına ilaç gibi geldi

Gündem

At sloganı varsa inananı! Can Ataklı'nın sözleri Necati'nin palavralarına ilaç gibi geldi

Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı
Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı

Gündem

Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı

Can Ataklı Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki alçak sözlerine böyle cevap verdi: Alçakça montajlamışlar
Can Ataklı Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki alçak sözlerine böyle cevap verdi: Alçakça montajlamışlar

Medya

Can Ataklı Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki alçak sözlerine böyle cevap verdi: Alçakça montajlamışlar

Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı

Gündem

Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı

Can Ataklı'ya neden soruşturma açıldı? Can Ataklı ne dedi?
Can Ataklı'ya neden soruşturma açıldı? Can Ataklı ne dedi?

Gündem

Can Ataklı'ya neden soruşturma açıldı? Can Ataklı ne dedi?

AK Parti'li Çalık'tan Can Ataklı ve İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki:
AK Parti'li Çalık'tan Can Ataklı ve İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki:

Aktüel

AK Parti'li Çalık'tan Can Ataklı ve İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki:

Art arda yapılan darbe imaları ne anlama geliyor? 'Can Ataklı'dan daha büyük afet var mı?'
Art arda yapılan darbe imaları ne anlama geliyor? 'Can Ataklı'dan daha büyük afet var mı?'

Gündem

Art arda yapılan darbe imaları ne anlama geliyor? 'Can Ataklı'dan daha büyük afet var mı?'

Can Ataklı'dan komedi tadında 'başörtüsü yasağı' çıkışı
Can Ataklı'dan komedi tadında 'başörtüsü yasağı' çıkışı

Gündem

Can Ataklı'dan komedi tadında 'başörtüsü yasağı' çıkışı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İstanbul'da hareketli saatler! O ilçede özel harekat giriş ve çıkışları kapattı
Gündem

İstanbul'da hareketli saatler! O ilçede özel harekat giriş ve çıkışları kapattı

İstanbul Şişli ilçesinde yer alan Okmeydanı'nda polis ekipleri sıkı bir denetime başladı. Denetime Özel Harekat ve Yunus polisleri de deste..
Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler
Dünya

Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler

Irkçılığın en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Almanya'da meteorolojik olaylara yabancı isimler verilmesine karar verildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay