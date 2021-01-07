Can Ataklı ABD mesajı yayımlayan devlet büyükleriyle 'aklınca' dalga geçti
Darbe mesajıyla son günlerde adından sıkça söz ettiren Can Ataklı ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Türkiye'deki devlet büyüklerinin yayınladığı sağ duyu mesajlarıyla 'aklınca' dalga geçerek eleştirdi.
Skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Tele-1 sunucusu Can Ataklı, ABD'deki şiddet olayları hakkında uyarılarda bulunan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ı alaycı bir dille eleştirdi.
Türkiye'de darbe mesajları veren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'aklınca' düşürmek için yollar gösteren Can Ataklı konu ABD olunca şaklabanlığa soyundu.
ABD'de darbe girişimi
ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla gerçekleşen darbe girişimi tüm dünyada şok etkisi yaşattı.
Türkiye'den ve birçok ülkeden ABD'deki darbe girişimiyle ilgili mesajlar yayımlandı.
Can Ataklı Türkiye'nin ABD açıklamalarıyla dalga geçti
Hükümetten bazı isimlerin 'sağduyu' çağrısı yaparak ABD mesajı yayımlamasından rahatsız olan Can Ataklı, bu paylaşımları alaycı bir üslupla yorumladı.
Geçtiğimiz günlerde de darbe mesajı veren Can Ataklı'nın bu videosuna tepkiler gecikmedi.
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