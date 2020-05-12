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Yerel

’Çamurdan manda’ Vali Kaymak’ın objektifine yakalandı

Samsun’da çamura bulanan bir manda adeta heykeli andırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 22:30:24 -
’Çamurdan manda’ Vali Kaymak’ın objektifine yakalandı

Samsun’da çamura bulanan bir manda adeta heykeli andırdı.


Samsun Valisi Osman Kaymak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve 350’nin üzerinde göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni ziyaret etti.


Deltada incelemelerde bulunan Vali Kaymak’ın dikkatini ise bir manda çekti. Deltada baştan başa çamura bulanmış bir şekilde duran manda Kaymak’ın objektifine yakalandı. Hareketsiz bir şekilde fotoğraf karesine yansıyan hayvanın bu hali bir heykeli andırdı.


Fotoğraf, Vali tarafından sosyal medyada, "Kızılırmak Kuş Cenneti ilimizin önemli bir değeri. Bu kare de benden" açıklamasıyla paylaşıldı.

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