  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 4 ölü
Aktüel

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-28 20:04:34 -
Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 4 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile aralarında çıkan çatışmada, bağımsızlık yanlısı 4 direnişçi yaşamını yitirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Shopian'da güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada direnişçilerden 4'ü hayatını kaybetti, 1'i yakalandı.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih
Medya

Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'den ayrılan ve yalanlar üzerinden muhalefetin sesi olan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın son kez ekran karşısına çık..
Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek
Gündem

Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, katıldığı bir televizyon programında ezber bozan açıklamalar yaptı.
Libya'da füzeler ateşlendi! Ateşkes resmen bozuldu
Dünya

Libya'da füzeler ateşlendi! Ateşkes resmen bozuldu

Libya'da 21 Ağustos'ta yapılan ateşkes darbeci Hafter'in 12 adet füzeyi ateşlemesi sonrası ihlal edildi. Yaşanan gelişmeyi Libya Ulusal Muat..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı