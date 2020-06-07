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Cammu Keşmir’de çatışma: 5 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:31:00 -
Cammu Keşmir’de çatışma: 5 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle Hint güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmada, 5 direnişçi yaşamını yitirdi.

"The Indian Express" gazetesindeki habere göre, bir ihbar üzerine güneydeki Shopian bölgesinde operasyon başlatan güvenlik kuvvetleri ile direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada 5 direnişçi hayatını kaybetti. Çatışmanın ardından bölgede internet hizmeti askıya alındı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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