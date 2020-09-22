Çamlıca Tepesi’ndeki eski antenler kaldırılıyor

Bakan Karaismailoğlu, Büyük Çamlıca’da 25, Küçük Çamlıca’da ise 3 olmak üzere bölgede toplam 28 verici anteninin bulunduğunu ve dünden itibariyle bunların yıkımına başladıklarını söyledi. Karaismailoğlu, “Artık bu metal ormanı buradan temizleyeceğiz. Hem görüntü hem de elektromanyetik kirliliğinin önüne geçeceğiz” diye konuştu. Söz konusu antenlerin hizmet verdiği radyoların, gruplar halinde yayınlarını Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne taşıdıklarını anlatan Karaismailoğlu, İstanbul’a yemyeşil bir Çamlıca kazandırmak istediklerini belirtti. Kulenin, sadece bir televizyon ve radyo kulesi olmadığını aynı zamanda İstanbul’un yeni turistik merkezi olacağını dile getiren Karaismailoğlu, seyir katları ve restoranların da yakın zamanda hizmete gi