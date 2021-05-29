Çamlıca Kulesi CHP yandaşı Levent Gültekin'in ayarlarını fena bozdu

İstanbul'da görüntü kirliğine son veren ve kentin yeni simgesi olan Çamlıca Kulesi'nin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Erdoğan, televizyon ve radyo medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak kulenin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kadim kent İstanbul'a ayrı bir güzellik katan Çamlıca Kulesi'nin hizmete açılması büyük bir sevinçle karşılanırken yine her zaman olduğu gibi içimizdeki bazı istemezükçüleri de rahatsız etti. Türkiye'nin yararına olacak her projenin önüne takoz koymayı kendine görev edinen ve hizmet anlayışları sadece heykelden ibaret olan gerici CHP zihniyeti açılışı hazmedemedi.

Ayarlarını fena bozdu

Çamlıca Kulesi'nin hizmete açılması CHP destekçisi sözde gazeteci Levent Gültekin'in ayarlarını fena halde bozdu.

Erdoğan'ı eleştirmek isterken iyice saçmalayan Gültekin "Bir kuleden nasıl bir hayır bekleniyor" diyerek vizyonsuzluğunu ve çapsızlığını ortaya koydu.

Başkan Erdoğan'ın "Hayırlara vesile olsun" şeklindeki sözünü bile idrak edemeyen Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akla ziyan şu ifadeleri kullandı:

"'Çamlıca Kulesi ülkemize ve insanlığa hayırlara vesile olsun' dedi. Bir kuleden nasıl bir hayır bekliyor ki acaba?"

Çamlıca Kulesi'nin açılışını aklınca gölgelemeye çalışan Gültekin'e vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi.

Sosyal medya üzerinden Gültekin'e tepkilerini dile getiren vatandaşlar "Hayır kelimesi seni neden rahatsız ediyor? Şer getirsin mi deseydi", "Bu nasıl bir sığlık" şeklinde yorumlarda bulundu.